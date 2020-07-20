В Италию из Украины запустят 17 рейсов: где можно отдохнуть

Авиакомпания Wizz Air планирует запустить 17 маршрутов в города Италии из пяти аэропортов Украины.

Как передает avianews.com со ссылкой на систему бронирования лоу-коста, шесть рейсов откроют в августе и октябре текущего года, остальные появятся в летнем расписании с 2021 года, которое будет доступным с конца марта.

Шесть направлений будут доступны из Киева, по четыре из Львова и Одессы, два маршрута из Харькова и еще один – из Запорожья.

Так, Wizz Air будет выполнять полеты в Италию из всех украинских аэропортов, в которые сейчас летает.

Киев:

Болонья — с 29 марта 2021 года 3 раза в неделю

Венеция (Тревизо) — с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю

Катания — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 28 марта 2021 года 4 раза в неделю

Неаполь — с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю

Рим (Фьюмичино) — с 28 марта 2021 года 5 раз в неделю

Львов:

Верона — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Катания — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 14 августа 2020 года 2 раза в неделю

Рим (Чампино) — с 16 августа 2020 года 2 раза в неделю

Одесса:

Болонья — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

Венеция (Тревизо) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Рим (Фьюмичино) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Харьков:

Венеция (Тревизо) — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 26 октября 2020 года 2 раза в неделю

Запорожье:

Милан (Мальпенса) — с 27 октября 2020 года 2 раза в неделю

Как писал OBOZREVATEL, украинцы, несмотря на карантин, могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория.