В Италии разбушевался вулкан Этна: фото и видео огненного ада

На острове Сицилия (Италия) в пятницу, 31 мая, началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Етна.
Об том сообщает местное издание La Repubblica. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
На поверхности вулкана возле юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались два субтерминальных разлома, из которых начала течь лава. Очевидцы также рассказали от выбросе пепла из вулкана.
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Twitter Boris Behncke
Twitter Boris Behncke
Twitter Boris Behncke
Twitter Boris Behncke
По данным экспертов, извержение Этны может продлится от нескольких дней до нескольких месяцев, однако оно не представляет никакой угрозы для населения.
Эвакуация жителей окружающих населенных пунктов не предусмотрена. При этом, поток туристов в этом районе призвали тщательно контролировать на предмет безопасности.
Twitter Boris Behncke
Twitter Etna Walk
Eruption of Mount Etna, Sicily, Italy.— Buitengebieden (@buitengebieden_) 31 мая 2019 г.
May 30, 2019
🎥 Biagio Ragonese#etna #eruption #volcano #mountetna @spann @JimCantore pic.twitter.com/zTHLWWAnl2
#Italia Mt. #Etna, Sicily in eruption this morning! View from 2600 m. Report: Guide Vulcanologiche Etna Nord pic.twitter.com/jSIkjwoWSR— EL CÍRCULO 🌎 (@CirculoGloBal_I) 30 мая 2019 г.
Today my Etna got noisy❤️❤️🌋#Etna Sub-terminal eruption 30/05/2019 pic.twitter.com/EMph70zpaA— ➰matteopalumbus➰ (@matteo9955) 30 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года вулкан Этна уже проявлял активность, что привело к отмене рейсов в аэропорту Катании.
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