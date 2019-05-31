В Италии разбушевался вулкан Этна: фото и видео огненного ада

На острове Сицилия (Италия) в пятницу, 31 мая, началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Етна.

Об том сообщает местное издание La Repubblica. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На поверхности вулкана возле юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались два субтерминальных разлома, из которых начала течь лава. Очевидцы также рассказали от выбросе пепла из вулкана.

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Twitter Boris Behncke

Twitter Boris Behncke

Twitter Boris Behncke

По данным экспертов, извержение Этны может продлится от нескольких дней до нескольких месяцев, однако оно не представляет никакой угрозы для населения.

Эвакуация жителей окружающих населенных пунктов не предусмотрена. При этом, поток туристов в этом районе призвали тщательно контролировать на предмет безопасности.

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Twitter Etna Walk

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года вулкан Этна уже проявлял активность, что привело к отмене рейсов в аэропорту Катании.

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