В Италии разбушевался вулкан Этна: фото и видео огненного ада

На острове Сицилия (Италия) в пятницу, 31 мая, началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Етна.

Об том сообщает местное издание La Repubblica. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На поверхности вулкана возле юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались два субтерминальных разлома, из которых начала течь лава. Очевидцы также рассказали от выбросе пепла из вулкана.

По данным экспертов, извержение Этны может продлится от нескольких дней до нескольких месяцев, однако оно не представляет никакой угрозы для населения.

Эвакуация жителей окружающих населенных пунктов не предусмотрена. При этом, поток туристов в этом районе призвали тщательно контролировать на предмет безопасности.

