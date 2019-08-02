Украинцам массово отказывают во въезде в Польшу: что происходит

В первом полугодии 2019 года на границе с Польшей количество отказов во въезде украинцам увеличилось на 12%, однако темпы роста пошли на спад.

Об этом свидетельствуют данные Польской пограничной службы, которые опубликовал аналитический центр "Европа без барьеров".

Так, точное количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923 случая, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Украино-польская граница facenews.ua

"Это говорит о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", – рассказала исполнительный директор организации Ирина Сушко.

По ее словам, резкий рост отказов в 2018 году было прогнозируемым, поскольку фактически после начала действия безвизового режима с ЕС они переместились с этапа получения визы на этап пересечения границы.

"На самом деле, если мы возьмем данные по 2016, до безвиза, добавим отказы в визе к отказам на границе и сравним с аналогичными данными за 2018, то увидим, что общее количество отказов даже уменьшилась", – обратила внимание Сушко.

Данные за 2016 и 2018 годы Центр "Европа без барьеров"

Среди главных причин отказа на въезд в Польшу назвали недостаток документов для подтверждения цели визита и условий пребывания , а также средств для обеспечения пребывания или возвращения назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области на украино-польской границе водители провели в очередях более 10 часов.

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