Украинских туристов в Египте закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

Украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине. Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой", – сказано в сообщении.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", – добавили в министерстве.

Как уточнил туристический оператор JoinUp, организовавший поездки, на время карантина украинцы будут оставаться в своих отелях.

Другие украинские туристы, находящиеся в Египте, которые должны были возвращаться 14-15 марта, согласно информации туристической компании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.

"Каждому отдыхающему за счет туроператора будет предоставлено пребывание и питание в тех же гостиницах или в альтернативных подобного класса", – добавил туроператор.

Фото Алексея Гончарова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. директора центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что 14 марта в Украины было зафиксировано 15 подозрений заболевания коронавирусом.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!