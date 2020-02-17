Украинец покорил вулкан высотой более 6000 метров на велосипеде. Фото и видео

Велопутешественник из Одессы Руслан Верин, который продолжает свой путь через всю Южную Америку, покорил на двухколесном высоту в 6020 метров, поднявшись на вулкан Утурунку в Боливии.

Очередным успехом своего путешествия по миру он традиционно поделился на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"6020 метров над уровнем моря ждали меня совсем рядом. Ночевка в летней палатке на 6000 прошла хорошо: сперва переживал за палатку, но когда порывы ветра ничего не сделали с ней, то понял, что она выдержит. Да и спальный мешок справился отлично, не смотря на отличающиеся температурные лимиты", – написал Верин.

Руслан Верин на велосипеде покорил вулкан Утурунку высотой 6020 метров Facebook/Ruslan Verin

При этом он признался, что ему было страшно ночевать на покоренной вершине. Велопутешественник переживал не только за свою безопасность, но и за снаряжение.

"Уснул не сразу: вдруг подумал, что если мне станет плохо от высоты (я ведь никогда не спал так высоко), то что делать? Нужно будет спускаться, но как я соберу палатку и все вещи ночью при таком ветре и -20°C? А если решу спуститься без вещей, то без них и велосипеда, я пешком ночью не пройду пару десятков километров до поселка, и помочь некому", – поделился переживаниями Верин.

Руслан Верин на велосипеде покорил вулкан Утурунку высотой 6020 метров Facebook/Ruslan Verin

Но все же он решил остаться на высоте, ведь, подчеркнул, спускаться ночью – это однозначно риск умереть, поэтому куда безопаснее ждать утра, даже при горной болезни. Хотя, отметил путешественник, утром он проснулся таким же уставшим, поскольку отдых на такой высоте – "явление условное".

Руслан Верин на велосипеде покорил вулкан Утурунку высотой 6020 метров Facebook/Ruslan Verin

"Взбодрился быстро – меня же ждал совсем небольшой подъем – и вершина 6020. Моя палатка одна из первых встречала солнце из-за горизонта. Спал в старом кратере вулкана вообще отлично, никак не чувствуя высоту. Макароны варил немного дольше, но они приготовились. Хотел несколькими частями занести багаж и велосипед на пик. Но по привычке сложил палатку, вещи по сумкам, а их на велосипед и так начал толкать велосипед вверх", – добавил украинец, дав понять, что не собирается останавливаться на достигнутом и что его путешествие продолжается.

Руслан Верин на велосипеде покорил вулкан Утурунку высотой 6020 метров Facebook/Ruslan Verin

Отметим, что вулкан Утурунку, на который удалось подняться спортсмену-путешественнику, это самая высокая вершина юго-западной Боливии. Руслан Верин предположил, что он первый в Европе, кто покорил высоту более 6 000 метров на велосипеде.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесский велопутешественник Руслан Верин проехал по одной из самих опасных дорог мира в Боливии (Южная Америка), которую называют дорогой cмерти.

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