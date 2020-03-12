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12 марта • обновлено в 07:16
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Турция отменила начало туристического сезона из-за коронавируса: озвучены сроки

1.3т
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В рамках профилактики распространения коронавируса в Турции решили перенести начало туристического сезона с конца марта на 15 апреля.

Об этом сообщили на совместной пресс-конференции руководители Министерства культуры и туризма, Министерства здравоохранения и Министерства торговли республики, передает агентство Anadolu.

Туроператоров призвали отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля. "Серьезный риск, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", – отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Турции отменила начало туристического сезона из-за коронавируса

Турции отменила начало туристического сезона из-за коронавируса

На месяц также решили перенести международные выставки, запланированные в стране после 16 марта.

При этом Кожда пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Турции. Гражданин, который заболел, ездил в одну из европейских стран.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Турция
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