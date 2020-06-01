Карантин из-за угрозы пандемии Covid-19 неожиданно сравнял украинцев, ведь независимо от уровня дохода о заморских странствиях приходится лишь мечтать. Давайте поговорим об одном из наиболее привлекательных и дорогих мест мира, которое манит не только богачей, но и авантюристов-мечтателей.

Княжество Монако — это микро-государство и город на скале, площадью всего лишь два квадратных километра. Именно тут в обычном баре за пинтой пива можно встретить настоящего принца, а дорогу расспросить у потомка графа.

Именно так, случайно, на автобусной остановке, я встречаю Олега Воронцова и узнаю много интересного. Сегодня Олег сотрудничает с агентством, которое без года сто лет осуществляет международную продажу, аренду и управление недвижимостью вдоль Лигурийского побережья. Обычная квартира на две спальни в Монако стоит 6-7 миллионов евро. За эти же деньги можно купить виллу на 400 квадратных метров с собственным садом и бассейном на береговой линии на территории Франции ближе к Ницце. Цены понемногу снижаются на запад или вглубь страны, где такой же домик на живописных холмах обойдется всего в 2,5-3 миллиона. Так почему же покупают золотую недвижимость в Монако?

Это выгодная инвестиция! уверяет Олег. — За период своей работы я не помню ни одного случая снижения цены.

Неужели? Проверяю текущую ситуацию. По скорректированным прогнозам авторитетного аналитического центра Knight Frank: Монако вошло в четверку городов мира (и фактически стало единственной страной), где вопреки кризису из-за Covid-19 цены не только не упадут, но й продолжат рост в 2020 году.

Что ж провоцирует спрос? Налоговая система и банковская тайна. Недвижимость и счет в местном банке с депозитом не менее 500 000 евро позволят получить статус резидента Монако, а значит и право на налоговые льготы. Исключение составляют граждане Франции и США (последние оплачивают федеральный налог на доходы, полученные в любой стране мира).

Благодаря отсутствию налога на наследство, который во Франции достигает 30%, недвижимость в Монако популярна и среди французов, объясняет господин Воронцов.

Для раскрытия банковской тайны необходимо не только решение суда, но и личное разрешение князя, что добавляет популярности местным банкам.

Еще не накопили таких сбережений? Легальное право на трудоустройство в княжестве разрешает получить статус резидента по упрощенной процедуре без депозита, с наличием договора аренды, а не покупки жилья. Открываю сайт вакансий и вижу высокий спрос на сезонных работников, русский язык в добавок к английскому или французскому — дает существенное преимущество, впрочем как и китайский. Простой консультант в модном бутике или администратор отеля может рассчитывать на две-три тысячи евро в месяц. А вот стандартный срок аренды здесь достигает двух лет, минимальный — год. Это точно не по карману сезонному мигранту, по-этому большинство рабочих ежедневно добирается из близлежащих городов.

Делюсь полезным лайфхаком для туристов: для экономии на отеле выясните нет ли случаем среди знакомых резидента Монако и попросите ключи на время отсутствия собственника. Не нашли? Тогда снимите комнату в соседней Франции или Италии. Одна остановка скоростным поездом, который прибывает к железнодорожному вокзалу в центре города способна существенно спасти ваш бюджет. Купить сим-карту местного оператора — не получится, так что готовьтесь к затратному роумингу. Такси достаточно дорогое, а Uber на территории княжества не работает. В аэропорт Ниццы можно добраться на поезде, рейсовым автобусом, на местным такси или вертолете.

На период любого шоу, которыми славится Монте-Карло бронировать билеты и отели следует заблаговременно. В этом году ралли отменили, а вот на Формулу 2021, запланированную ровно через год, — продажа билетов уже открыта.

23-26 сентября состоится традиционное яхт-шоу, но без связей попасть на любую из модных закрытых вечеринок крайне сложно. На самом деле, полюбоваться яхтами самых богатых людей мира можно практически в любой сезон. Олигархи тут постоянные гости. Искать приключений — не советую, мошенников тоже предостаточно, попасть в ловушку в княжестве так же просто, как выпить бокал rose (розовое вино, которое пользуется особой популярностью и подается на разлив в местных барах по цене кофе). Попали в неприятность? Кричите! —камеры наружного наблюдения охватывают практически всю территорию, а полиция приезжает мгновенно.

Яхта Алишера Усманова Dilbar в порту Монако (длина 156 метров)

Монако — это место понтов и простоты. Я выбираю второе и забываю о каблуках после первой же прогулки. Город на скале — это настоящий кардиотренажер! За сутки я практически незаметно пробегаю 47 этажей и 10-12 километров. Самый популярный транспорт — это лифты, которые соединяют разные уровни города. Пару дней практики и пеший путь в любую точку страны не превысит 30-40 минут.

В сезон столик в ресторане следует бронировать заблаговременно. Среди любимых заведений: широкий выбор морепродуктов для ланча предлагает La Maree, а вот перуанская Coya — это идеальное место для вкусного ужина, который за час до закрытия способен превратится в зажигательные танцы.

Вечерний вид на Монако с террасы ресторана Coya

Между прочим уже завтра 2 июня открывается терраса центральной кофейни Café de-Paris Монте-Карло. В пятницу возобновит свою роботу знаменитое казино, правда маску гостю разрешат снять только на входе, исключительно для идентификации с паспортом. Видовая терраса The Grill в отеле de-Paris откроет свои двери 12 июня, Будда-Бар — 16-го, а моя любимая Coya заработает только с 24-го июня. Посещение единственного бесплатного городского пляжа планируют разрешить 3 июля. Наверное ждут нас, ведь в июле Украина планирует возобновить авиасообщение.

Встреча с вероятным наследником графа подходит к концу. Спрашиваю: не был ли случаем в Украине? Конечно же был, — вздыхает молодой Воронцов. Географическая широта Алупки с Воронцовским дворцом отличается от широты Монако лишь на 1 градус. Это объясняет схожесть климата и растительного мира с южным побережьем Крыма... Зависает неловкая пауза. Политику не обсуждаем. Заветные и утраченные перспективы заставляют вздохнуть повторно.

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