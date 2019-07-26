SkyUp запускает новые рейсы: названы направления

Популярный в Украине лоукостер SkyUp с октября запустит три новых внутренних рейса.

Они появятся из Киева в Харьков и Запорожье, и со Львова в Харьков. Также увеличат частоту рейсов на маршруте Киев-Львов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании SkyUp Airlines.

lviv.com

Отмечается, что рейс Киев-Запорожье будет запущен с 28 октября 2019 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 498 грн.

Рейс Киев-Харьков будет запущен с 25 октября 2019 года по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 498 грн.

Рейс Харьков-Львов будет запущен с 17 октября 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 639 грн.

Также с 17 октября увеличивается частота существующих рейсов Киев-Львов. Билет на этот рейс можно приобрести от 498 грн.

lviv.com

"Теперь после часа в самолете вы сможете обедать с партнерами в Харькове, или отрываться со львовскими друзьями — по цене железнодорожного билета", — сообщил генеральный директор компании Евгений Хайнацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp. В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией.

Позже выяснилось, что жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая указана в качестве истца в постановлении Барышевского районного суда, приостановившего лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, не имеет к этой компании никакого отношения.

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