Шприц и гитара: украинцам объяснили, что можно брать в отпуск за рубеж

Украинцам напомнили, какие вещи и товары можно брать за границу при планировании отпуска.

Как сообщает Волынская таможня ГФС, для поездки за рубеж нужно брать лишь те вещи, которые не используются в предпринимательских целях, а лишь для собственного потребления.

К личным вещам относится:

- Товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства;

- Одежда, белье, обувь, которые имеют личный характер, предназначенные для использования именно этим человеком и имеют признаки бывших в употреблении;

- Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, которые имеют признаки бывших в употреблении;

- Обоснованное количество электроники для использования одним лицом (например: телефон, фотоаппарат, ноутбук, флеш-карта, переносной радиоприемник или телевизор, магнитофон, проектор и т.п.);

- Индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за состоянием его здоровья (например тонометр, электронный (но не ртутный) термометр, инсулиновые шприцы в количестве, сопоставимым с продолжительностью поездки и т.д.);

- Детские или инвалидные коляски в количестве, соответствующем количеству детей или инвалидов, пересекающих границу;

- Переносные музыкальные инструменты, но не более 2 инструментов на лицо;

- Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

Отпуск

- Часы, но не более 2 на человека.

- Индивидуальное спортивное снаряжение.

В ГФС подчеркнули, что нет четких правил относительно точного перечня личных вещей. Главное, чтобы это были вещи конкретного человека, которыми он пользуется повседневно или необходимы ему на время поездки.

К тому же, личные вещи можно перемещать через автомобильные пункты пропуска в обоих направлениях, они предъявляются к таможенному контролю путем совершения действия - выбора полосы движения "зеленый коридор" или устно, во время опроса. Личные вещи, независимо от их веса или цены не облагаются таможенными платежами и освобождаются от представления товаросопроводительных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза назвал любимые места украинцев для зарубежного летнего отдыха.

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