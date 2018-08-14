"Прямо на груди": популярный блогер рассказала о забавном конфузе в путешествии

Украинский тревел-блогер Вероника Синица привезла из путешествия в Эстонию "подарок" в виде клеща на груди, которого пришлось извлекать в Киеве.

Историю девушка описывает на персональной страничке в Instagram. Она рассказала, что вместе с подругой отправились путешествовать в Эстонию, и посмотреть на один из самых древних в мире маяков – Кыпу. Для того, чтобы получить красивые фото маяка сверху на рассвете девушки решили взобраться на вышку.

Во время подъема, в ветхой части вышки на них обрушился дождь из клещей.

"Уже пожалели, что полезли вообще, потому что в машине струсили с себя трех клещей и еще одного я нашла на себе в Таллине", - пишет Вероника.

Но всех клещей убрать не удалось, поэтому уже дома, в Киеве, одного пришлось снимать с груди блогера в травмпункте.

"Один таки прорвался нелегалом в Киев и я ночью ездила в травмпункт его снимать. В общем, тот самый неловкий момент, когда клещ расположился прямо на груди (прямо-прямо), а симпатичному дежурному врачу лет 25 от силы", - комментирует Вероника.

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