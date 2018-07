Приезжайте в Израиль. Есть шанс, что вас здесь на*бут. И даже скорее всего. Гостиница не будет соответствовать вашим ожиданиям. Более того, в ней могут быть тараканы. Летающие. А обслуживание в большинстве мест будет плохим или очень плохим.

Таксисты любой национальной принадлежности будут вас иметь. И с вас. По сравнению с таксистами тараканы покажутся вам лапочками. Но по сравнению с тем, что с вами сделают арабские торговцы в Старом городе Иерусалима, таксисты покажутся вам доброй еврейской бабушкой.

А вы забейте и приезжайте в Израиль. Некоторые ваши русско-еврейские и укро-еврейские друзья расскажут вам про то, какие местные жители обезьяны и про ужасы религиозного диктата. Цены в Израиле вам тоже не понравятся. Попавшиеся вам на пути русские горничные, официанты и таксисты будут пытаться вам продать бриллианты с Алмазной биржи и лучшую в мире израильскую медицину. Для любителей чисто пляжного отдыха и "все включено" Израиль - худшее место. И никакие бриллианты это не исправят.

А вы положите на это с прибором и приезжайте в Израиль. Таких мест больше нет. Раз в жизни здесь должен побывать каждый. А там как пойдет. Не понравится - проклянете меня и не вернетесь сюда никогда. От меня не убудет. Но побывать в Израиле надо. Не упрямьтесь. Ну на*бут вас разок-другой. Большое дело.

Пользуйтесь Gettaxi, и таксисты вам не страшны. Они там одомашненные. Зато вы сможете встретить рассвет на Масаде. Ах какой там рассвет... Один такой рассвет нейтрализует любое отсутствие звездочек в гостинице. Особенно если подниматься на Масаду пешком. Вы будете смотреть на восходящее солнце и думать о том как тысяча евреев предпочли убить своих женщин и детей, а затем и себя, но только не сдаться в плен римлянам.

Или езжайте встречать рассвет на горе Гамаль на краю кратера Рамон. А после переберитесь в Хец Бэшекет. Два километра всего. Там один бывший айтишник отгородил себе кусок пустыни и принимает усталых путников. Электричества нет, но вечерний костер, чай с травами и звездное небо пустыни над головой он обеспечивает исправно. Там на тебя нисходит понимание. Непонятно чего. Но понимание.

Прилетайте, чтобы пройти по Малому Туристическому Кругу. Старый город Иерусалима, Яфо, Хайфа-Акко, Мертвое море. Когда приедете в Израиль второй раз сможете прикоснуться и к Большому Туристическому Овалу. А то и проехаться по Местам Для Местных.

Если религия для вас не пустой звук, то здесь есть возможность лично пощупать первоисточники трех основных авраамических религий. В Израиле Иисус, Мухаммед и Моисей ходят бок бок, прикалываются над Буддой и раскидывают арендную плату в Старом городе на троих. Если же вы агностик или упасибоже атеист то здесь для вас открываются сказочные возможности для критики религии и разных мелких святотатств и кощунств, а также для пересмотра своего скепсиса к вере.Кроме того прогулка по религиозным кварталам Иерусалима или в Бней-Браке обогатит вас антропологически. Больше нигде, как в Израиле вы не получите три религии по цене одной.

Залетите в Израиль, чтобы насладиться закатом на тель-авивской набережной, поучиться торговаться на блошином рынке в Яффо, полюбоваться розами в парке барона Ротшильда, прямо в Тель-Хае подискутировать сказал ли Трумпельдор перед смертью "Хорошо умереть за свою страну!" или просто выматерился по-русски (все урожденные израильтяне за первую версию, все выходцы из СНГ насмерть за вторую).

Юдофилы, посетите Израиль, чтобы придать своей любви выпуклость и проверить ее на прочность среди большого скопления евреев. Сразу скажу не у всех юдофилия выдерживает. У некоторых прям трескается поперек шва филосемитизма. Антисемиту же однозначно нужно побывать в Израиле; во-первых врага надо знать в лицо, во-вторых враг может оказаться и не враг, а так, или как минимум не такой страшный, в-третьих может удастся зацепить здесь еврейку и получить под это дело гражданство.

Приплывите в Израиль, чтобы сходить в Яд Вашем. Ни одна книга или фильм о Холокосте не передаст такого ощущения безграничного ужаса от того какой дикой мерзотой может быть человек. Музей Яд Вашем передаст. Он же даст ощущение не менее безграничного облегчения, что сегодня такое произойти не может.

Стоит оказаться в Израиле, чтобы полюбоваться на тель-авивских фриков, коих тут немерянно. Подыщать свободным духом Тель-Авива с его гей-парадами, фестивалями еды и вина, велопробегами, марафонами и сисястыми девчонками с автоматом на плече, бегущими поутру на службу в генштаб, а вечером в клуб с тем же автоматом. Сходить в музей искусств, чтобы отдохнуть от сионистов и полюбоваться на импрессионистов. Выпить кофе и почитать книгу (и на русском тоже) сидя в уличной библиотеке на бульваре Ротшильда. Или брутально повисеть на турнике на пляжных спортплощадках среди смуглых, мускулистых местных. Вы даже можете поспать на травке в парке Яркон, и ни одна падла вам слова скажет. И все это под облаком дыма марихуаны, запах, которой в Тель-Авиве не выветривается никогда.

Приезжайте в Израиле, чтобы посидеть в тель-авивских кафешках. Подумать об истории Тель-Авива и первой израильской богеме в кафе Bialik, намазать на питу честного, рабоче-крестьянского хумуса в хумусие Bahadunes, поесть свежайшего кальмара с пивом или белым вином в Container с видом на яффский порт. Поесть мяса в Makom Shel Basar, покривиться от запаха в эфиопском ресторане, поваляться в арабской кальянной, попить крафтового израильского пива (на удивление неплохого), прокатиться по винодельням на севере Израиля, или пасть жертвой моды и средиземноморской кухни в The Old Man and the Sea.

Да мало ли чем тут еще можно заняться.

Если вам повезет, то на этом этапе вы уже поймете, что местные жители не обезьяны, а просто по-восточному чересчур темпераментны и их отличия от вас не так уж велики , что религиозный диктат практически незаметен, и что если вас слегка и на*бали, то это могло случиться с туристом в любой стране, включая Россию и это того стоило.

А отгуляв положенное, приходите на набережную Тель-Авива. Поблагодарить и принести мне бутылку граппы, если вам понравилось или проклясть и принести мне бутылку текилы, если не понравилось. Улица Herbert Samuel 46. Tel Aviv Medical Center. Я тут всегда сижу. С чашечкой кофе в одной руке и терминалом для приема кредитных карт в другой. Работаю, мучаюсь от ностальгии и жду когда вам понадобится медицинская помощь или выразить благодарность.

Приезжайте в Израиль - Израиль о*уителен.

