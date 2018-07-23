Отменили 8 рейсов: во Львове произошел масштабный авиаколлапс

Международный аэропорт "Львов" отменил восемь рейсов украинской авиакомпании SkyUp из двух курортов Египта во Львов и в обратном направлении.

Как передает УНИАН, SkyUp отменила слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенную дату или период), которые должны были выполняться 25, 26, 28 и 29 июля из Хургады и Шарм-эль-Шейха во Львов и в эти же даты отменен вылет из Львова на данные курорты Египта.

Причины отмены рейсов пока что остаются неизвестными. Слоты должны были выполняться на Airbus A330-200 на отдельные даты и по таким маршрутам:

25 июля (среда)

№KUP5414 Хургада - Львов

№KUP5413 Львов - Хургада

Новости Украинские туристы снова застряли на курорте

26 июля (четверг)

№KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов

№KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх

28 июля (суббота)

№KUP5414 Хургада - Львов

№KUP5413 Львов - Хургада

29 июля (воскресенье)

№KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов

№KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх

Как писал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту Львова сообщили о проблемах с вылетом в еще одну страну.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.