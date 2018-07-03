"Вы знали, на что шли": популярный украинский туроператор попал в новый скандал

Украинцам и беларусам, путешествующими с компанией Join Up пришлось 16 часов ждать вылета из Анталии из-за переносов рейсов.

Инцидент произошел 2 июля, рассказала одна из отдыхающих. Об этом говорится на канале Dtp Kiev Info в Telegram.

"Изначально рейс DM/SSV 2162 по документам должен был вылетать в 5:30 утра, а по факту улетел в 21:45. Представители Join Up оставили нас всех в аэропорту где-то в 15:00 со словами, это уже Ваши проблемы, стойки регистрации будут позже, ни еды, ни воды не предоставили, было много детей. Люди в бешенстве, были и беларусы, писали жалобу в Минимтерство транспорта", - рассказала очевидец.

По ее словам, у оператора Join Up были одни фразы: "так получилось", "мы не знаем, почему рейс переносят 5 раз подряд". Также туристам заявили "вы знали, на что шли".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские туристы застряли на испанском острове.