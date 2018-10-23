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Всемирно известная авиакомпания попала в расистский скандал

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Всемирно известная авиакомпания Ryanair попала в расистский скандал из-за ссоры между пассажирами на борту. Конфликт произошел, когда самолет находился на посадке в испанской Барселоне и должен был улетать в Лондон.

Один из пассажиров обругал темнокожую женщину, которая сидела с ним по соседству. Об этом сообщает издание "Еuronews".

Всемирно известная авиакомпания попала в расистский скандал
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Бортпроводник предложил женщине пересесть на другое место. Но общественность уверена, что он должен был вывести агрессивного мужчину из салона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, итальянский лоукостер Ernest Airlines после введения новых рейсов в Рим и Милан объявил новый рейс Киев - Генуя. Как отмечается в сообщении Международного аэропорта "Киев" в Facebook, рейс планируют открыть в марте 2019 года.

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