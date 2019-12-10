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10 декабря • обновлено в 15:08
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В Турции ввели новый налог для туристов: на сколько поднимутся цены

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В Турции вступил в силу закон, который вводит налог для туристов от стоимости проживания в гостиничном номере.

Налог вводят с 1 января 2020 года. В первый год он составит 1%, а уже со второго года - запланированные 2%. Об этом сообщает TourismGuncel.

Анталия (Турция)

Анталия (Турция)

tury-turciya.com.ua

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В бюджет налог будут уплачивать гостиницы, пансионаты, гостевые дома и другие места, которые принимают туристов. Такую инициативу раскритиковали представители туристической отрасли Турции, по их словам, это может испортить туристический поток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте планируют ввести новый налоговый сбор для туристов, а именно увеличить аэропортовый сбор на вылет из государства.

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Автор
Мария Дидык
Место
Турция
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