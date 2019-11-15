В Таиланде турист умер из-за селфи: что случилось

33-летний француз упал с 80-метрового водопада в Таиланде и разбился насмерть, когда делал селфи. Мужчина зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 на острове Самуи.

Несмотря на предупреждающие знаки об опасности и уговоры друзей, он перелез через веревку и встал на краю скалы, поскользнулся и разбился об острые камни в воде. Об этом пишет Daily Mail.

dailymail.co.uk

В полиции рассказали, что на поиски тела погибшего потребовалось несколько часов, потому что скалы скользкие и крутые. На том же самом месте в июле этого года погиб еще один турист Дэвид Рокамунди Конеса.

"Мы считаем, что эта смерть была несчастным случаем, которая произошла по вине туриста, зашедшего в запретную зону", — заявили в полиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море. Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, но врачам не удалось его спасти.

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