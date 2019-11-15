Главная Новости
15 ноября • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

В Таиланде турист умер из-за селфи: что случилось

1.3т
Читать материал на украинском

33-летний француз упал с 80-метрового водопада в Таиланде и разбился насмерть, когда делал селфи. Мужчина зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 на острове Самуи.

Несмотря на предупреждающие знаки об опасности и уговоры друзей, он перелез через веревку и встал на краю скалы, поскользнулся и разбился об острые камни в воде. Об этом пишет Daily Mail.

В Таиланде турист умер из-за селфи: что случилось

dailymail.co.uk

Новости
Названы вещи, которые туристы чаще всего воруют из отелей

В полиции рассказали, что на поиски тела погибшего потребовалось несколько часов, потому что скалы скользкие и крутые. На том же самом месте в июле этого года погиб еще один турист Дэвид Рокамунди Конеса.

"Мы считаем, что эта смерть была несчастным случаем, которая произошла по вине туриста, зашедшего в запретную зону", — заявили в полиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море. Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги