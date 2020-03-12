В США рыбак сумел вытащить огромную щуку из узкой лунки: видео

Американец поймал огромную щуку редкого вида, сумев вытащить ее через узкую прорубь на озере в Миннесоте.

Речь идет о щуке-маскинонг, длина которой составила 1,4 метра, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Рыбак вытащил щуку голыми руками, получив одобрение других рыбаков.

Правда, гигантскую рыбину пришлось отпустить. Такие редкие виды в США запрещены к вылову.

Щука-маскинонг – одна из самых крупных пресноводных рыб. Ее максимальная длина доходит до 2 метров, а вес – до 32 кг.

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