В Риме ужесточили правила для туристов: в чем суть

В Риме для туристов ужесточили правила поведения, за нарушение которых будут штрафовать.

По данным Daily Mail, мэр итальянской столицы внес обновления в указ, в который был добавлен перечень новых запретов.

В частности, туристам нельзя пить из фонтанчиков – теперь можно только набирать воду в бутылки. Залезать на фонтаны запрещено, потому что это разрушает архитектуру. Также в список попали обеды возле фонтана Треви и других достопримечательностей, потому что путешественники могут испачкать.

Рим туризм pixabay

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Нельзя ходить мужчинам с голым торсом, туристам – вешать "любовные замки" на памятники и мосты, возить чемоданы на колесиках по Испанской лестнице.

Список правил составили не только для иностранцев. Местным запрещено наряжаться в римских центурионов и брать с путешественников деньги за фото.

Туризм в Риме pixabay

Нарушения означают, что местные власти могут дать предупреждение и выгнать провинившегося из исторического центра города на 48 часов. За некоторые проступки будут штрафовать на 450 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии в разных районах уже вводили ограничения для туристов. В частности, в городе Чинкве-Терре запретили ходить во вьетнамках или так называемых "флип-флоп" по береговой линии. А в Венеции ввели летом плату для путешественников, которые хотят посетить город.

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