В мире запускают самый долгий авиаперелет в истории: чего ждать пассажирам

Австралийская авиакомпания Qantas Airways запускает самый длинный авиарейс в мире. Так, самолет без пересадок будет следовать из Сиднея в Лондон.

Как сообщает Bloomberg, на борту планируется создать зону для разминки, а салон будет делиться на четыре класса: первый, бизнес, премиум и эконом.

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На данный момент у авиакомпании нет подходящего самолета, который бы мог выполнить столь длительный рейс. Первый рекордный полет будет нескоро: поставки лайнеров запланированы на 2022 год, а первый полет по маршруту – на 2023-й.

Помимо Лондона, компания рассчитывает наладить прямое авиасообщение с Нью-Йорком (перелет около 18 часов, на 3 часа меньше, чем сейчас), а среди других потенциальных направлений с восточного побережья Австралии - Париж, Кейптаун и Рио-де-Жанейро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети назвали самые опасные для путешествий на самолете страны. Так, рейтинг возглавили США где с 1968 по 2018 год тут произошло 10 авиакатастроф в которых погибло 4200 человек. На втором месте оказалась Испания.

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