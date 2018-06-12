В Лондон за 700 грн: украинка рассказала о дешевых путешествиях по Европе

Украинка Ольга Менько, которая уже год живет в Кракове, рассказала о дешевых перелетах из Польши в европейские города.
"Когда я впервые приехала в Польшу, у меня было немного свободного времени, и из любопытства я решила узнать, сколько стоит путешествие по Европе. Оказалось, можно слетать в Лондон и вернуться за мою месячную стипендию. Тогда это было 700 гривен. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего", – рассказала Ольга Менько в интервью OBOZREVATEL.
По словам девушки, кроме дешевых авиабилетов, в Польше есть возможность удобно путешествовать автобусом и поездом.
"Часто появляются дешевые билеты на различные направления. Просто важно планировать путешествие заранее. Таким образом я уже съездила в Венгрию, Австрию, Чехию и Италию. Удивительное чувство, когда летишь на самолете в Милан, а дорога стоит дешевле, чем в соседнюю Украину", – подчеркнула украинка.
Столица Венгрии Будапешт
instagram.com / olgamenko
Будапешт
instagram.com / olgamenko
город Брно в Чехии
instagram.com / olgamenko
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