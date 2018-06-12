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В Лондон за 700 грн: украинка рассказала о дешевых путешествиях по Европе

2.2тЧитать новость на украинском

Украинка Ольга Менько, которая уже год живет в Кракове, рассказала о дешевых перелетах из Польши в европейские города.

"Когда я впервые приехала в Польшу, у меня было немного свободного времени, и из любопытства я решила узнать, сколько стоит путешествие по Европе. Оказалось, можно слетать в Лондон и вернуться за мою месячную стипендию. Тогда это было 700 гривен. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего", – рассказала Ольга Менько в интервью OBOZREVATEL.

По словам девушки, кроме дешевых авиабилетов, в Польше есть возможность удобно путешествовать автобусом и поездом.

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"Часто появляются дешевые билеты на различные направления. Просто важно планировать путешествие заранее. Таким образом я уже съездила в Венгрию, Австрию, Чехию и Италию. Удивительное чувство, когда летишь на самолете в Милан, а дорога стоит дешевле, чем в соседнюю Украину", – подчеркнула украинка.

Столица Венгрии Будапешт

instagram.com / olgamenko

Будапешт

instagram.com / olgamenko

город Брно в Чехии

instagram.com / olgamenko

Ранее OBOZREVATEL рассказал, где украинцам лучше отдыхать в Болгарии.

Место
Польша Краков
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