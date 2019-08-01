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В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

2.1т Читать материал на украинском

В сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. На снимках можно заметить, что на пляжах в Щелкино практически нет людей, а в море, недалеко от берега, "плавают" тысячи мертвых медуз.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter продемонстрировал фото с разных пляжей когда-то популярного курортного поселка.

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

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"Море мертвых медуз и никого... Что-то в Азовском море неправильно, таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста", - написал блогер.

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

Блогер отметил, что ночная жизнь в курортной Евпатории также переживает не лучшее время.

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

twitter.com/krimrt

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. Вместо туристов на пляжах виднеются огромные кучи мусора. При этом местные жители пишут в комментариях, что "раньше чисто было".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кому интересно как проходит процесс отупления скачущей биомассы ---------------------------------------- http://kherson-news.info/main-news/barhatnyi-sezon-omrachilsia-massovymi-trypami-medyz-i-nepriiatnymi-zapahami/
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Увидеть мост и умереть)))
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CARGO 100
CARGO 100
И Крымского моста ваще нет ...
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