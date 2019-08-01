В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

В сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. На снимках можно заметить, что на пляжах в Щелкино практически нет людей, а в море, недалеко от берега, "плавают" тысячи мертвых медуз.
Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter продемонстрировал фото с разных пляжей когда-то популярного курортного поселка.
twitter.com/krimrt
"Море мертвых медуз и никого... Что-то в Азовском море неправильно, таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста", - написал блогер.
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
Блогер отметил, что ночная жизнь в курортной Евпатории также переживает не лучшее время.
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
twitter.com/krimrt
Еще Мысовое— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019
Татарка
Медузы к берегу прям как монстры какие -плывут и плывут...
вчера pic.twitter.com/78wfkGqGQ8
Щелкино— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019
Море мертвых медуз и никого...
что то в Азовском море неправильно
таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста pic.twitter.com/rr8Lyw39PQ
А вот Татарка глазами неплохого фотографа-рай!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019
и маленькая милая медузка....быть и производить впечатление-разные вещи...да-народу масса,в отличии от медуз...🤣 pic.twitter.com/ScKrXQE00C
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. Вместо туристов на пляжах виднеются огромные кучи мусора. При этом местные жители пишут в комментариях, что "раньше чисто было".
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