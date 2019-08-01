В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

В сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. На снимках можно заметить, что на пляжах в Щелкино практически нет людей, а в море, недалеко от берега, "плавают" тысячи мертвых медуз.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter продемонстрировал фото с разных пляжей когда-то популярного курортного поселка.

twitter.com/krimrt

"Море мертвых медуз и никого... Что-то в Азовском море неправильно, таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста", - написал блогер.

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

Блогер отметил, что ночная жизнь в курортной Евпатории также переживает не лучшее время.

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

Еще Мысовое

Татарка

Медузы к берегу прям как монстры какие -плывут и плывут...

вчера pic.twitter.com/78wfkGqGQ8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

Щелкино

Море мертвых медуз и никого...

что то в Азовском море неправильно

таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста pic.twitter.com/rr8Lyw39PQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

А вот Татарка глазами неплохого фотографа-рай!

и маленькая милая медузка....быть и производить впечатление-разные вещи...да-народу масса,в отличии от медуз...🤣 pic.twitter.com/ScKrXQE00C — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. Вместо туристов на пляжах виднеются огромные кучи мусора. При этом местные жители пишут в комментариях, что "раньше чисто было".

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