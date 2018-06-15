В Китае с неба падали осьминоги и морские звезды. Фотофакт

В Китае во время урагана вместе с каплями дождя с неба сыпались мелкие осьминоги, морские звезды и креветки.

Инцидент произошел 13 июня, сообщает Укринформ на страничке в Facebook.

"В китайском Циндао прошел ливень, в течение которого с неба падали морские жители", – говорится в подписи под фото.

facebook.com/Ukrinform

facebook.com/Ukrinform

facebook.com/Ukrinform

facebook.com/Ukrinform

Отметим, что город Циндао расположен на юге Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря. Климат в Циндао влажный, муссонный. Летом здесь душно и часто идут дожди. Средняя температура августа — 25,3 °C. Самое приятное время — осень и весна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая на Киев обрушился атмосферный фронт с ливнями, грозами и порывами ветра.