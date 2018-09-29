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''В итоге выбирают Турцию'': названа главная проблема украинских курортов

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Главная проблема украинских курортов заключается в том, что все они нацелены исключительно на получение быстрой прибыли. Соответственно, мало кто в курортных городах Украины вкладывается в долгосрочное развитие инфраструктуры.

Об этом в эфире ObozTV заявил инициатор международного сообщества приключенческого туризма Сергей Чутчев. По его словам, примером такой недальновидности выступает Одесса, но от неё не отстают и другие туристические места.

"Все остальные курорты, например, на Азовском море - тоже самое. Они все превратились в одно - быстрее выжать денег, пока есть возможность", - пояснил Чутчев.

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Он считает, что это неправильный подход, потому что курорт нужно развивать и делать так, чтобы туристам хотелось на него вернуться, а не уехать с таким настроением, что нужно выбрать другое место.

"И действительно, в итоге выбирают Турцию и т.д. В той же Турции другой принцип: они хотят, чтобы к ним возвращались. А у нас из-за потока людей хотят чтобы просто ездили. И неважно, кто. Нет этого туриста - приедет новый. В этом главная проблема", - подытожил эксперт.

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Темы
ОтдыхПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Сергей Чутчев
Место
Украина
Объекты
туризмтуристыАзовское море
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