В Исландии закрыли для туристов популярную достопримечательность: в чем причина

В Исландии приняли решение закрыть для посещения каньон Фьядрарглйуфур, который является популярной среди туристов достопримечательностью.

Отмечается, что доступ к каньону ограничат до 1 июня. Об этом сообщает Iceland Review.

"Агентство по охране окружающей среды Исландии закрыло для посещения туристами каньон до 1 июня из-за чрезмерного количества посетителей. Изначально его планировалось закрыть только на две недели, чтобы за это время растительность на тропах, которую вытоптали путешественники, успела восстановиться", — говорится в сообщении.

Директор национального агентства по туризму Visit Iceland Инга Хлин Палсдоттир сказала CNN Travel, что погодные условия также могут влиять на состояние местности.

"Это — просто чудо природы, которое не должно было быть таким популярным. Нам нужно создать лучшую инфраструктуру, чтобы можно было приглашать сюда людей в любое время. Нам нужны тропы, которые будут открыты весь год. Это не только вопрос защиты природы, но и безопасности путешественников", — говорит Палсдоттир.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте планируют ввести новый налоговый сбор для туристов, а именно увеличить аэропортовый сбор на вылет из государства. Так, все пассажиры международных регулярных и чартерных рейсов, которые вылетают из аэропортов Египта, будут вынуждены платить дополнительно 25 долларов (практически 700 гривен).

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