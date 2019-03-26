Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

В Исландии закрыли для туристов популярную достопримечательность: в чем причина

530Читать материал на украинском

В Исландии приняли решение закрыть для посещения каньон Фьядрарглйуфур, который является популярной среди туристов достопримечательностью.

Отмечается, что доступ к каньону ограничат до 1 июня. Об этом сообщает Iceland Review.

В Исландии закрыли для туристов популярную достопримечательность: в чем причина

"Агентство по охране окружающей среды Исландии закрыло для посещения туристами каньон до 1 июня из-за чрезмерного количества посетителей. Изначально его планировалось закрыть только на две недели, чтобы за это время растительность на тропах, которую вытоптали путешественники, успела восстановиться", — говорится в сообщении.

В Исландии закрыли для туристов популярную достопримечательность: в чем причина

Директор национального агентства по туризму Visit Iceland Инга Хлин Палсдоттир сказала CNN Travel, что погодные условия также могут влиять на состояние местности.

В Исландии закрыли для туристов популярную достопримечательность: в чем причина

"Это — просто чудо природы, которое не должно было быть таким популярным. Нам нужно создать лучшую инфраструктуру, чтобы можно было приглашать сюда людей в любое время. Нам нужны тропы, которые будут открыты весь год. Это не только вопрос защиты природы, но и безопасности путешественников", — говорит Палсдоттир.

В Исландии закрыли для туристов популярную достопримечательность: в чем причина

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте планируют ввести новый налоговый сбор для туристов, а именно увеличить аэропортовый сбор на вылет из государства. Так, все пассажиры международных регулярных и чартерных рейсов, которые вылетают из аэропортов Египта, будут вынуждены платить дополнительно 25 долларов (практически 700 гривен).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения