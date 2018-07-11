В Египте раскопали загадочный черный ящик и голову

На северном побережье Египта археологи обнаружили черный гранитный саркофаг. Предмет специалисты раскопали в городе Александрия, и он стал самым большим из когда-либо найденных в этом месте.

Высота саркофага достигает 185 см, а длина - 265 см, пишет Science Alert.

В Египте археологи обнаружили саркофаг Министерство по делам древностей Египта

Рядом с саркофагом также была обнаружена большая алебастровая голова. Эксперты предполагают, что она указывает на то, кому принадлежит захоронение, но это еще не окончательная версия.

Министерство по делам древностей Египта

Айман Ашмави из Министерства по делам древностей Египта говорит, что слой раствора под крышкой свидетельствует о том, что саркофаг, запечатанный более 2 тыс. лет назад, ни разу не открывали. Такая находка считается редкостью, поскольку египетские гробницы на протяжении веков повреждались и разворовывались.

Место раскопок относится к периоду династии Птолемеев в промежутке между 305 годом до н.э. и 30 годом до н.э.

Министерство по делам древностей Египта

Теперь гробница находится под охраной, а эксперты могут выяснять, кому она принадлежит. Но, исходя из размера саркофага, это мог быть человек с довольно высоким статусом.

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