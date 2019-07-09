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В Амстердаме столкнулись два самолета: что известно о ЧП

2.3т Читать материал на украинском

В аэропорту Амстердама Схипхол 9 июля столкнулись два самолета с пассажирами при взлете.

По данным издания Independent, никто в результате инцидента не пострадал, туристы в основном перепугались.

В частности, самолет EasyJet зацепил крылом хвост судна KLM, когда катился от посадочного выхода. В Twitter авиакомпании подтвердили информацию о происшествии.

Аэропорт Амстердама

Аэропорт Амстердама

Depositphotos

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"EasyJet может подтвердить, что во время репозиции произошел контакт между двумя самолетами, в том числе рейсом EasyJet EJU8868 из Амстердама в Лондона. Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом EasyJet, и в соответствии с процедурой проводится расследование", – отметили в компании.

В KLM также прокомментировали инцидент, уточнив, что Боинг 737-800 был готов отправиться в Мадрид, когда это произошло. В итоге по месту назначения отправили другое судно компании с задержкой рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12 из-за отказа одного из двигателей.

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Место
Нидерланды
Теги
самолет туризм
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