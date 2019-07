В Амстердаме столкнулись два самолета: что известно о ЧП

В аэропорту Амстердама Схипхол 9 июля столкнулись два самолета с пассажирами при взлете.

По данным издания Independent, никто в результате инцидента не пострадал, туристы в основном перепугались.

В частности, самолет EasyJet зацепил крылом хвост судна KLM, когда катился от посадочного выхода. В Twitter авиакомпании подтвердили информацию о происшествии.

"EasyJet может подтвердить, что во время репозиции произошел контакт между двумя самолетами, в том числе рейсом EasyJet EJU8868 из Амстердама в Лондона. Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом EasyJet, и в соответствии с процедурой проводится расследование", – отметили в компании.

BREAKING An easyJet Airbus A320 and a KLM Boeing 737-800 have collided on the ground at Amsterdam Schiphol Airport https://t.co/Blv7P7wWrr