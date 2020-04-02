Уволит тысячи сотрудников: известная авиакомпания попала в громкий скандал из-за коронавируса

Авиакомпания British Airways планирует отстранить от работы 36 000 работников из-за пандемии коронавируса.

Решение будет касаться всех сотрудников аэропортов "Гатвик" и "Лондон-Сити", в которых авиакомпания приостановила все операции до завершения кризиса. Об этом сообщает BBC.

"В Brithish Airways ожидается временное отстранение от работы 36 000 работников. Авиакомпания больше недели вела переговоры с профсоюзом Unite и получила от нее принципиальное согласие на этот шаг. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения", - говорится в сообщении.

Персонал получит часть заработной платы в пределах правительственной схемы сохранения рабочих мест.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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