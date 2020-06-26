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26 июня • обновлено в 11:35
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Украины не было в списке стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС, – СНБО

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Украины не было в списке стран, для которых Европейский Союз хочет открыть свои границы с 1 июля.

Об этом говорится в оперативных данных СНБО Украины, оказавшихся в распоряжении OBOZREVATEL. Наша страна не фигурировала в этом списке изначально.

Вероятно, ЕС не откроет границы для Украины с 1 июля

Вероятно, ЕС не откроет границы для Украины с 1 июля

"Слово і Діло"

"Послы стран Евросоюза не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля. Договорились только, что окончательный список будет состоять из примерно 20 стран мира", – отметили в СНБО.

Из европейских стран, не входящих в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовые (Андорра, Монако и Ватикан) государства.

"В списке фигурировала также Грузия, но там ее уже нет. Некоторые страны-члены сомневаются, что медицинская система этой кавказской страны будет способна справиться с контролем заболеваемости коронавирусной инфекцией", – подчеркивается в сообщении.

Продолжение согласования состоится в пятницу, 26 июня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее источник в дипломатических кругах сообщил, что по крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

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