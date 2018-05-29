Украинская телеведущая рассказала о самой страшной работе в США

Уборка туалетов, мытье посуды, торговля пластырями в метро… Казалось бы, что может быть страшнее? Ведущая проекта Нового канала "Заробітчани" Настя Кошман рассказала, что нашла в Америке еще более ужасную профессию. Это мойщик небоскребов.

"Когда мы планировали поездку в Чикаго, появилась идея поработать мойщицей небоскребов, – рассказывает она. – Помню, тогда я думала так: у меня нет боязни высоты, эта работа будет обалденной и легкой. Но не тут-то было".

Настя Кошман в Нью-Йорке

Когда Настя оказалась сидящей на парапете 30-го этажа, она поняла: есть боязнь высоты или нет – неважно. Было очень страшно!

"У меня в голове складывался такой сюжет: я сейчас упаду и умру, из Нью-Йорка позвонят на Новый канал, скажут, что Настя Кошман лежит на асфальте, превратилась в лепешку… Это было адски. От этой работы я отходила больше суток, меня буквально трясло", - рассказала ведущая.

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