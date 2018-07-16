Украинец рассказал, как получить компенсацию за сорванный отпуск в Европе

В Европе за сорванный отпуск можно получить компенсацию, обратившись в специальные агентства, которые занимаются возвратом денег.

Об этом в студии "Правда. Наживо" на телеканале НТА рассказал путешественник со Львова Орест Зуб.

По его словам, если ваш рейс задержали, а такое может быть, учитывая то, сколько авиаперелетов в Украине откладывались на протяжении последнего времени, то, прежде всего нужно перестать паниковать.

"А если вы вообще не полетели, то нужно зафиксировать этот момент, и потом возместить это", – добавил Орест.

Он уточнил, что в Европе есть норма, которая регулирует данное положение.

"Когда происходит задержка рейса на более чем три часа, то пассажир имеет право на компенсацию до 600 евро. Можно сначала им самим написать про этот факт, если не среагируют, то для этого есть специальные агентства, которые занимаются возвратом средств", – рассказал он.

Насколько реально возместить средства за потраченный впустую отпуск в Украине, путешественник ответить не смог, так как практики такой не имел.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как живет украинец, превративший путешествия в работу