Ударит по бюджету: названы опасные для кошелька аэропорты в Европе

Существуют опасные для кошелька аэропорты в Европе, в которых туристы, желающие прикупить дешевые билеты, могут обжечься на стоимости трансфера.

В блоге Ирины Журавель на ТСН представлены девять таких мест, с которыми путешественникам, желающим попасть в определенную точку, нужно быть крайне внимательными.

Осло – аэропорт Торп TRF является самым дорогим. Если стоимость билета может обойтись всего в 9-10 евро, то сверху придется еще и заплатить за дорогу до аэропорта 27 евро. Расстояние 120 км, около 2 часов.

Путешествия pixabay

Амстердам – аэропорт Эйндховен EIN привлекает туристов, которые желают попасть в Амстердам, дешевыми билетами. Однако доехать до заветного города стоит с этого пункта назначения от 22,5 евро и выше. А расстояние составит 120 км (около 1,5 часов).

Аэропорт Эйндховен Википедия

Париж – аэропорт Бове BVA, по словам автора, является ловушкой для тех, кто грезит Парижем. Он в 85 км от французской столицы, но трансфер будет стоить 16 евро.

Мюнхен – аэропорт Мемминген FMM также коварен ценой перевозки в Мюнхен – от 15 евро. А в дороге придется провести 1,5 часа.

Стокгольм – аэропорт Скавста NYO. Стоимость проезда до Стокгольма, который находится в 105 км (чуть больше часа), обойдется в 14 евро.

Аэропорт Скавста NYO Википедия

Барселона – аэропорт Жирона GRO. Если нужно будет попасть в Барселону, за дорогу придется ещё заплатить 16 евро (час езды).

Франкфурт – аэропорт Хан HHN является удобным для поездок по четырем направлениям: Франкфурт, Трир, Метц, Люксембург. Стоимость трансфера – 15-16 евро, хотя можно попасть и на акцию за 5 евро.

Брюссель – аэропорт Шарлеруа CRL. Цена трансфера – 15-17 евро (час езды).

Дюссельдорф – аэропорт Веце NRN. По словам автора, этот аэропорт выгоден, если ехать в Нидерланды. До Дюссельдорфа ехать 1,5 часа. Обычная цена трансфера – 15 евро.

Автор советует для тех, кто не хочет обжечься на дорогом трансфере, смотреть перевозчиков на Flibco, Terravission, Rome2Rio; заранее брать билеты онлайн; брать билеты сразу туда-обратно; искать местный транспорт; ехать с пересадками или выбирать BlaBlaCar.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее портал Kiwi составил топ-8 мест в Европе, куда любят ездить путешественники с ограниченным бюджетом.

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