Ученые опровергли популярный миф о Древнем Египте

Ученые Альбертского университета в Канаде изучили останки древней египтянки, найденные в некрополе Мендеса в 1970-х годах и узнали, что она владела "мужской" профессией и изготавливала бытовые предметы из папируса. Раньше считалось, что женщины не занимались такими занятиями.

Исследователи проанализировали зубы женщины, жившей более четырех тысяч лет назад (2181-2055 годы до нашей эры), с помощью электронной микроскопии и микрографии. Об этом сообщает издание Lenta.

Они обнаружили признаки износа 16 из 24 зубов. На верхней челюсти были выявлены следы разрушения в форме клина, а на остальных четырнадцати замечено истирание. Подобное изнашивание характерно для ремесленников, которые зубами раскусывали растительный материал.

Ранее считалось, что женщины Древнего Египта могли владеть лишь семью профессиями. Они были жрицами в храмах богинь, певицами, танцовщицами, музыкантами, плакальщицами, ткачихами и повитухами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте найдено древнее захоронение из 40 мумиями, 10 из которых - тела детей. Археологи обнаружили высеченный в камне некрополь в пустынной провинции Минья, к югу от Каира. По словам ученых, захоронения в хорошем состоянии и относятся к птолемеевскому, раннему римскому или даже византийскому периоду.

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