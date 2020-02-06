Эффективно, но незаконно: турист нашел способ получить бесплатный номер в отеле

Путешествующий по стране американец Райан Сентелль Стейт признался, что намеренно выпускал хомяков и мышей в гостиничных помещениях и жаловался на них персоналу, чтобы проживать за счет заведения.

Как сообщает Fox News, мужчина, в частности, ссылался на оставленные животными фекалии. Отмечается, что он прибегал к такому необычному способу как минимум трижды, однако не исключено, что он также пользовался им и в других отелях.

Райан Сентелль Стейт Фото: foxnews.com

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Аферисту предъявлено обвинение в административном правонарушении и краже. Кроме того, утверждается, что после него несколько гостиничных номеров были повреждены.

Фото: foxnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали вещи, которые посетители чаще всего воруют из отелей. Они отметили, что некоторые забирают даже туалетную бумагу.

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