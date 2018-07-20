"Тащат крупы и колбасу": крымчане обозлились на россиян

Россияне, которые все же приезжают на отдых в оккупированный Крым, практически не оставляют на полуострове денег.

Об этом OBOZREVATEL рассказали крымчане. "На диких пляжах - отдыхающие с палатками. Они привозят свои продукты, некоторые даже тащат свой уголь для костра. Практически никаких денег на полуострове они не оставляют, разве что свои машины заправят", - подчеркнула жительница Алушты Ольга Власова

Она отмечает, что "дикари" бесплатно ставят палатки недалеко от моря, местные "власти" пытаются их выгонять, однако они просто меняют места дислокации.

Один из посредников, который сдает жилье в Гурзуфе и Симеизе, Дмитрий также сообщил, что у россиян странные запросы.

"Они хотят жилье дешевле, но чтобы все было. Так не бывает, объясняю им. Да, потому что у них есть машины, они тащат с собой продукты. Одни мешок картошки привезли, для детей берут крупы, каши. Копченую колбасу, консервы", - говорит Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось сравнение пляжей Крыма и Одессы.