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"Тащат крупы и колбасу": крымчане обозлились на россиян

4.7тЧитать новость на украинском

Россияне, которые все же приезжают на отдых в оккупированный Крым, практически не оставляют на полуострове денег.

Об этом OBOZREVATEL рассказали крымчане. "На диких пляжах - отдыхающие с палатками. Они привозят свои продукты, некоторые даже тащат свой уголь для костра. Практически никаких денег на полуострове они не оставляют, разве что свои машины заправят", - подчеркнула жительница Алушты Ольга Власова

Она отмечает, что "дикари" бесплатно ставят палатки недалеко от моря, местные "власти" пытаются их выгонять, однако они просто меняют места дислокации.

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Один из посредников, который сдает жилье в Гурзуфе и Симеизе, Дмитрий также сообщил, что у россиян странные запросы.

"Они хотят жилье дешевле, но чтобы все было. Так не бывает, объясняю им. Да, потому что у них есть машины, они тащат с собой продукты. Одни мешок картошки привезли, для детей берут крупы, каши. Копченую колбасу, консервы", - говорит Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось сравнение пляжей Крыма и Одессы.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Соколов Олег
Соколов Олег
Почему столько вранья. Пишите чушь, бред, как и в Британии людей пугали перед ЧМ. Чего вы всё врёте. Лучше расскажите, как валится ваша экономика, как всё разваливается к чертям собачьим. Я был в Крыму в этом году. Без проблем не бывает. Хоть в Турции, хоть в Греции.
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