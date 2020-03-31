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31 марта • обновлено в 20:04
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Стюардесса поделилась ужасами работы во время пандемии коронавируса

1.2т
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Бортпроводница с шестилетним стажем поделилась историей о том, как ее работа превратилась в настоящий ужас из-за пандемии коронавируса.

По словам женщины, ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней из-за страха заражения, пишет Daily Mail.

Стюардесса поделилась ужасами работы во время пандемии коронавируса
"Пока я выполняю рейсы, мой парень и наши друзья избегают контакта со мной в течение 14 дней, после которых станет ясно, заражена ли я вирусом", — отметила она.

Член экипажа также пожаловалась, что сотрудники ресторанов в аэропорту отказались обслуживать ее и закрыли заведение после ее посещения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
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