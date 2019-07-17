Страшнее Чернобыля и Фукусимы: названо самое радиоактивное место на Земле

Уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане до сих пор опасен для людей, несмотря на то, что прошло много лет после испытаний.

Как сообщает Business Insider, к такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета, исследовав почву.

В 38 образцах грунта из 11 разных островов было найдено превышение радиоактивных элементов — америция, цезия и два типа плутония. Самая высокая доза радиации – на острове Бикини, где Штаты проводили крупнейшее испытание водородной бомбы в истории человечества.

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Плутония там было найдено больше, чем в Чернобыле или на Фукусиме. Кроме того, был исследован уровень радиации в плодах деревьев в пострадавших регионах и в районе кратера, образовавшегося в результате испытания "Кастл Браво", где в 1954 году на атолле Бикини взорвали термоядерное устройство мощностью 15 мегатонн.

Ядерные испытания Пикабу

Радиационное загрязнение оказалось чрезмерно высоким. Несмотря на то, что острова являются необитаемыми, власти обязаны оповещать жителей соседних островов об опасности.

США, Франция и Великобритания проводили на островах Тихого океана испытания с 1946 по 1996 годы. Бомба "Кактус" после 1958 года оставила глубокий кратер на острове Рунит. Позже в него были сброшены отходы от десятков других испытаний. Сверху кратер покрыли круглым бетонным куполом диаметром 115 метров и толщиной 45 сантиметров. На этом место периодически привозят туристов, которым разрешено фотографироваться прямо на бетонной пластине.

Купол на острове Рунит Пикабу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что "колыбелью" человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке. После анализа ДНК диких культурных форм стало известно, что в этом регионе произошло зарождение растениеводства.

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