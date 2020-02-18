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18 февраля • обновлено в 18:10
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Стало известно, где готовят еду для пассажиров самолетов

2.3т
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Еда для авиапассажиров готовится заранее кейтеринговыми компаниями и сразу же помещается в герметичную упаковку. В самолете ее только разогревают.

После приготовления блюда поступают на конвейерную линию, их фасуют по соответствующим контейнерам и складывают на подносы, которые упаковывают в тележки, пишет Аvianews.

Стало известно, где готовят еду для пассажиров самолетов

Пикабу

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Чтобы еда не испортилась тележки охлаждаются. Продукты разогревают уже непосредственно на борту в специальных печах. Зимой стандартное меню включает больше мясных блюд, а в весенне-летний период обычно подают рыбу, овощи и фрукты.

Стало известно, где готовят еду для пассажиров самолетов

biletik.aero

Для пассажиров первого и бизнес-классов на борту некоторых авиалиний может быть оборудована полноценная кухня, где шеф-повар готовит на заказ просто во время полета. При полетах рейсами бюджетных авиакомпаний бесплатное питание в самолете может ограничиться снеками и напитками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Шани Перальта назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета.

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Автор
Мария Дидык
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