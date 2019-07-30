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Стали известны самые популярные места отдыха богачей

1.6т Читать материал на украинском

Консалтинговая компания Knight Frank и WingX назвала самые популярные места отдыха богачей.

Как сообщает Bloomberg, на первом месте оказались острова в Карибском море. В 2018 году сюда было выполнено 30 тысяч рейсов на частных самолетах, что на десять процентов больше, чем годом ранее.

Стали известны самые популярные места отдыха богачей

Острова Карибского моря

Фото: worldluxrealty.com

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Среди жителей западного полушария наибольшей популярностью пользуются Багамские острова, Пуэрто-Рико и Каймановы острова. Пользователи частных самолетов из Азиатско-Тихоокеанского региона чаще всего летают на Филиппины, Мальдивы и Бали. Причем в этом регионе частота полетов бизнес-авиации увеличилась на 80 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты британской компании Trailfinders определили три самых перспективных туристических направления 2019 года.

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