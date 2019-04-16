Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Собор Парижской Богоматери сгорел: какие еще памятники потеряло человечество

914Читать материал на украинском

Вчера, 15 апреля во Франции загорелся один из величайших памятников архитектуры - собор Парижской Богоматери. Пожар, который не могли потушить на протяжении 12 часов, уничтожил шпиль, крышу и деревянные перекрытия XII века.

Некоторые части архитектурного ансамбля уничтожены и восстановить их вряд ли удастся. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, какие еще всемирно известные памятники архитектуры были разрушены.

Монументальная арка Пальмиры

Монументальная арка Пальмиры

wikipedia.org

Новости
Пожар в Нотр-Даме: как хорошо вы знаете историю великого собора. Тест

Храм Баалшамина

Храм Баалшамина находится в Пальмире и является одним из древнейших памятников архитектуры Сирии. Он посвящен ханаанскому божеству Баалшамину. Храм был построен в 131 году.

Храм Баалшамина

Храм Баалшамина

pnp.ru

В 2015 году разрушен "Исламским государством Ирака и Леванта" после захвата им Пальмиры.

Храм Баалшамина после разрушения

Храм Баалшамина после разрушения

pnp.ru

Храм Баалшамина после разрушения

Храм Баалшамина после разрушения

pnp.ru

Монументальная арка Пальмиры

Монументальная арка Пальмиры,также известная как Триумфальная арка была воздвигнута в III веке, во время правления римского императора Септимия Севера. Руины арки были визитной карточкой города.

Монументальная арка Пальмиры

Монументальная арка Пальмиры

pnp.ru

Древнейшая достопримечательность была разрушена силами Исламского государства в октябре 2015 года.

Монументальная арка Пальмиры после разрушения

Монументальная арка Пальмиры после разрушения

pnp.ru

Монументальная арка Пальмиры после разрушения

Монументальная арка Пальмиры после разрушения

pnp.ru

Сен-Жерве

Церковь построена на фундаменте древнейшей церкви правого берега Парижа, существовавшей с конца IV века. Строительство современной Сен-Жерве было начато в 1494 году и продолжалось почти полтора века.

Сен-Жерве

Сен-Жерве

wikipedia.org

Во время Второй мировой войны церковь сильно пострадала. Часть ее стен, а также башни и старинные витражи были разрушены. Восстановить достопримечательность удалось только через несколько десятилетий.

Разрушения в Сен-Жерве

Разрушения в Сен-Жерве

design-mate.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, потушить пожар в соборе Парижской Богоматери не удавалось на протяжении нескольких часов, поскольку его нельзя было заливать большим количеством воды. Перепад температур мог привести к разрушению камня, из которого построена церковь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения