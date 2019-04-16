Собор Парижской Богоматери сгорел: какие еще памятники потеряло человечество

Вчера, 15 апреля во Франции загорелся один из величайших памятников архитектуры - собор Парижской Богоматери. Пожар, который не могли потушить на протяжении 12 часов, уничтожил шпиль, крышу и деревянные перекрытия XII века.

Некоторые части архитектурного ансамбля уничтожены и восстановить их вряд ли удастся. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, какие еще всемирно известные памятники архитектуры были разрушены.

Монументальная арка Пальмиры wikipedia.org

Храм Баалшамина

Храм Баалшамина находится в Пальмире и является одним из древнейших памятников архитектуры Сирии. Он посвящен ханаанскому божеству Баалшамину. Храм был построен в 131 году.

Храм Баалшамина pnp.ru

В 2015 году разрушен "Исламским государством Ирака и Леванта" после захвата им Пальмиры.

Храм Баалшамина после разрушения pnp.ru

Храм Баалшамина после разрушения pnp.ru

Монументальная арка Пальмиры

Монументальная арка Пальмиры,также известная как Триумфальная арка была воздвигнута в III веке, во время правления римского императора Септимия Севера. Руины арки были визитной карточкой города.

Монументальная арка Пальмиры pnp.ru

Древнейшая достопримечательность была разрушена силами Исламского государства в октябре 2015 года.

Монументальная арка Пальмиры после разрушения pnp.ru

Монументальная арка Пальмиры после разрушения pnp.ru

Сен-Жерве

Церковь построена на фундаменте древнейшей церкви правого берега Парижа, существовавшей с конца IV века. Строительство современной Сен-Жерве было начато в 1494 году и продолжалось почти полтора века.

Сен-Жерве wikipedia.org

Во время Второй мировой войны церковь сильно пострадала. Часть ее стен, а также башни и старинные витражи были разрушены. Восстановить достопримечательность удалось только через несколько десятилетий.

Разрушения в Сен-Жерве design-mate.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, потушить пожар в соборе Парижской Богоматери не удавалось на протяжении нескольких часов, поскольку его нельзя было заливать большим количеством воды. Перепад температур мог привести к разрушению камня, из которого построена церковь.

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