Самые роскошные залы ожидания в аэропортах мира. Фото

Пассажиры, которым пришлось случайно задержаться в аэропорту, будут даже рады отложить свое путешествие. В этих бизнес-залах им предложат отдохнуть в комнате с роскошным интерьером, перекусить едой от лучших шеф-поваров, попробовать элитные напитки, расслабиться в массажных кабинетах и даже сауне.

О самых роскошных залах ожидания в аэропортах мира пишет "Лента.ру".

Лаунж Al Mourjan в Дохе (Катар)

ausbt.com.au

Визитная карточка – огромная хрустальная люстра. VIP-пассажиры Qatar Airways могут насладиться блюдами восточной и европейской кухонь, десертами из собственной кондитерской, а также почувствовать себя пилотом Формулы-1, благодаря установленному в лаунже симулятору.

Лаунж Casa Alitalia в Милане (Италия)

studiomarcopiva.com

Здесь есть кухня с дровяной печью, большой выбор вина, мебель от Poltrona Frau, несколько душевых комнат. Доступ в лаунж имеют только пассажиры Alitalia и Etihad, поэтому здесь немноголюдно.

Finnair Lounge в аэропорту Хельсинки (Финляндия)

dsign.fi

Этот зал сочетает скандинавский минимализм в дизайне с колоссальной для Европы площадью в 940 квадратных метров. Главная особенность лаунжа — большая спа-зона с настоящей финской сауной.

Turkish Airlines CIP Lounge в Стамбуле (Турция)

turkishairlines.com

К услугам посетителей детская комната, массажный кабинет, кинозал и симулятор игры в гольф. Вкусовые рецепторы можно побаловать блюдами турецкой кухни местного ресторана и хлебом из расположенной прямо в лаунже пекарни.

Независимый бизнес-зал Plaza Premium Lounge в Лондоне (Великобритания)

plaza-network.com

Посещение стоит 40 фунтов стерлингов за два часа. За эти деньги клиент получает доступ к спа, душевым комнатам, бару с шампанским, бару с испанскими закусками тапас и многом другому.

Infiniti Lounge в Тайбэе(Тайвань)

evaair.com

Интерьер выполнен в стилистике ночного клуба 80-х. В зале расположены автоматы с мороженым, пивом и хот-догами, а освежиться можно в одной из четырех душевых.

Virgin Atlantic Clubhouse в Нью-Йорке (США)

Virgin Atlantic

В лаунже есть своя парикмахерская и спа-салон, где можно постричься, побриться, сделать маникюр и провести омолаживающие процедуры. В пивном ресторане Clubhouse подают блюда со всего мира — от китайской лапши до классического английского завтрака.

Pier Business Lounge в Гонконге (КНР)

thecenturionlounge.com

Его отличительной чертой является чайная комната, где можно попробовать элитные сорта чая и поучаствовать в настоящей чайной церемонии. По числу душевых лаунж находится среди рекордсменов — их тут 14.

Лаунж для VIP-пассажиров в Мумбаи (Индия)

csia.in

Зал разделен на три зоны: для пассажиров первого, премиум и бизнес-классов. Первые могут рассчитывать на спа-кабинет, комнаты релаксации и ужин в ресторане. Остальным посетителям придется довольствоваться массажем ступней, шведским столом, баром и душевыми.

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