Самые роскошные залы ожидания в аэропортах мира. Фото

Пассажиры, которым пришлось случайно задержаться в аэропорту, будут даже рады отложить свое путешествие. В этих бизнес-залах им предложат отдохнуть в комнате с роскошным интерьером, перекусить едой от лучших шеф-поваров, попробовать элитные напитки, расслабиться в массажных кабинетах и даже сауне.
О самых роскошных залах ожидания в аэропортах мира пишет "Лента.ру".
Лаунж Al Mourjan в Дохе (Катар)
ausbt.com.au
Визитная карточка – огромная хрустальная люстра. VIP-пассажиры Qatar Airways могут насладиться блюдами восточной и европейской кухонь, десертами из собственной кондитерской, а также почувствовать себя пилотом Формулы-1, благодаря установленному в лаунже симулятору.
Лаунж Casa Alitalia в Милане (Италия)
studiomarcopiva.com
Здесь есть кухня с дровяной печью, большой выбор вина, мебель от Poltrona Frau, несколько душевых комнат. Доступ в лаунж имеют только пассажиры Alitalia и Etihad, поэтому здесь немноголюдно.
Finnair Lounge в аэропорту Хельсинки (Финляндия)
dsign.fi
Этот зал сочетает скандинавский минимализм в дизайне с колоссальной для Европы площадью в 940 квадратных метров. Главная особенность лаунжа — большая спа-зона с настоящей финской сауной.
Turkish Airlines CIP Lounge в Стамбуле (Турция)
turkishairlines.com
К услугам посетителей детская комната, массажный кабинет, кинозал и симулятор игры в гольф. Вкусовые рецепторы можно побаловать блюдами турецкой кухни местного ресторана и хлебом из расположенной прямо в лаунже пекарни.
Независимый бизнес-зал Plaza Premium Lounge в Лондоне (Великобритания)
plaza-network.com
Посещение стоит 40 фунтов стерлингов за два часа. За эти деньги клиент получает доступ к спа, душевым комнатам, бару с шампанским, бару с испанскими закусками тапас и многом другому.
Infiniti Lounge в Тайбэе(Тайвань)
evaair.com
Интерьер выполнен в стилистике ночного клуба 80-х. В зале расположены автоматы с мороженым, пивом и хот-догами, а освежиться можно в одной из четырех душевых.
Virgin Atlantic Clubhouse в Нью-Йорке (США)
Virgin Atlantic
В лаунже есть своя парикмахерская и спа-салон, где можно постричься, побриться, сделать маникюр и провести омолаживающие процедуры. В пивном ресторане Clubhouse подают блюда со всего мира — от китайской лапши до классического английского завтрака.
Pier Business Lounge в Гонконге (КНР)
thecenturionlounge.com
Его отличительной чертой является чайная комната, где можно попробовать элитные сорта чая и поучаствовать в настоящей чайной церемонии. По числу душевых лаунж находится среди рекордсменов — их тут 14.
Лаунж для VIP-пассажиров в Мумбаи (Индия)
csia.in
Зал разделен на три зоны: для пассажиров первого, премиум и бизнес-классов. Первые могут рассчитывать на спа-кабинет, комнаты релаксации и ужин в ресторане. Остальным посетителям придется довольствоваться массажем ступней, шведским столом, баром и душевыми.
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