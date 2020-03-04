Россияне вынуждены отказаться от отдыха в Египте: что им посоветовали власти

Российским туристам посоветовали не посещать Египет и выбирать для зимнего отдыха другие страны.

Путевки на местные курорты не продаются на территории РФ. Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

pexels.com

"Египет закрыт, туры не продаются, туристы туда организовано не ездят. Вместо Египта люди выбирают другие направления: Таиланд, Доминикану, Израиль, где зимой есть море и тепло. Авиасообщение есть с Каиром, может кто-то ездит самостоятельно", –заявил пресс-секретарь Ростуризма.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте туристам разрешили бесплатно фотографировать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!