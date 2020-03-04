Главная Новости
4 марта • обновлено в 21:20
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Россияне вынуждены отказаться от отдыха в Египте: что им посоветовали власти

14.3т
Читать материал на украинском

Российским туристам посоветовали не посещать Египет и выбирать для зимнего отдыха другие страны.

Путевки на местные курорты не продаются на территории РФ. Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

Россияне вынуждены отказаться от отдыха в Египте: что им посоветовали власти

pexels.com

"Египет закрыт, туры не продаются, туристы туда организовано не ездят. Вместо Египта люди выбирают другие направления: Таиланд, Доминикану, Израиль, где зимой есть море и тепло. Авиасообщение есть с Каиром, может кто-то ездит самостоятельно", –заявил пресс-секретарь Ростуризма.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте туристам разрешили бесплатно фотографировать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
23
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
В Турцию всем! Массово падать эрдогаше в ноги и малить не мясорубить ихтамнетский фарш))) Сколько видосов в инете как рюские ваяки бягут поджав хвост от обстрела беспилотников)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не скрепно для лаптей)))))Так что в мухосранск все!)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Как оккупанты,мир понял,что такое русский сапог.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги