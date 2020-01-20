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20 января • обновлено в 15:46
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Российские туристы провалились под лед на Байкале: видео

1.3т
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Двое российских туристов провалились под лед на Байкале и сняли это на видео. Инцидент произошел в 300 метрах от берега, в районе мыса Малый Кадильный.

В общей сложности россияне провели в ледяной воде 17 минут. После этого они в промокшей одежде прошли шесть километров. Видео поделился автор ролика Захар Сарапулов.

Российские туристы провалились под лед на Байкале: видео
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"Все обошлось благополучно, и мы даже не заболели, а наше купание оказалось заснято на go-pro", — сообщил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские туристы попали в полицию за то, что на пляже на тайском курорте Паттайя занялись сексом на глазах у других людей.

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Автор
Мария Дидык
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Махно Володимир
Махно Володимир
гoвно не тонет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей
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