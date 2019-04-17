Турист погиб на аттракционе в Таиланде: что случилось

Турист из Канады погиб в результате несчастного случая на зип-лайне в Таиланде.

Как сообщает Daily Mail, 25-летний канадец катался на аттракционе в городе Чиангмай на севере страны. В результате поломки блочного устройства он упал с высоты 50 метров в ручей, над которым был протянут канат, и разбился насмерть.

По словам издания, изначально сотрудники полиции утверждали, что поломка креплений произошла из-за недостаточного количества страховочных тросов и перевеса: по их мнению, турист весил 180 килограммов. Однако в ходе расследования выяснилось, что вес канадца составлял 120 килограммов, то есть он не превышал допустимую для посещения аттракциона норму в 125 килограммов.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Туристическая компания Flight of the Gibbon, сотрудники которой позволили туристу посетить аттракцион, полностью признала вину в халатности. Однако полиция еще не предъявила ей обвинений, так как расследование пока не окончено.

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Таиланде погиб российский турист. Мужчина решил самостоятельно прокатиться на мотоцикле на одну из местных гор и не справился с управлением.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!