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Пьяная американка без юбки устроила горячие танцы на борту самолета

1.5тЧитать материал на украинском

Пьяная пассажирка в самолете задрала юбку и станцевала тверк на глазах у пассажиров.

По данным Metro, на лайнере, выполнявшем рейс из Орландо в Ньюарк, женщина была недовольна правилами, согласно которым нужно выключать телефон.

Она подорвалась с места и с криками начала трясти ягодицами перед пассажирами. Все достали телефоны и начали снимать происходящее на камеру.

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"Снимайте все, что вы черт возьми хотите", – кричала женщина, не исключив из речи матерные слова.

Пьяная американка без юбки устроила горячие танцы на борту самолета

После непродолжительных разглагольствований она все же собрала вещи и покинула самолет. Вся эта сцена вызвала бурную реакцию других пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских туристов "заморозили" в самолете. Они летели почти сутки с поломаным кондиционером, из-за чего у многих поднялась высокая температура.

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путешествия туризмсамолетвидео
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