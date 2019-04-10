Пьяная американка без юбки устроила горячие танцы на борту самолета

Пьяная пассажирка в самолете задрала юбку и станцевала тверк на глазах у пассажиров.

По данным Metro, на лайнере, выполнявшем рейс из Орландо в Ньюарк, женщина была недовольна правилами, согласно которым нужно выключать телефон.

Она подорвалась с места и с криками начала трясти ягодицами перед пассажирами. Все достали телефоны и начали снимать происходящее на камеру.

"Снимайте все, что вы черт возьми хотите", – кричала женщина, не исключив из речи матерные слова.

После непродолжительных разглагольствований она все же собрала вещи и покинула самолет. Вся эта сцена вызвала бурную реакцию других пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских туристов "заморозили" в самолете. Они летели почти сутки с поломаным кондиционером, из-за чего у многих поднялась высокая температура.

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