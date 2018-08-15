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Прыгали в реку, кишащую крокодилами: в сети появились яркие фото миграции антилоп

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В сеть попали фото, на которых запечатлена миграция антилоп гну. Десятки тысяч животных идут намеченным курсом независимо от того, что попадается на их пути.

Фотографу Инго Герлачу удалось снять переправу парнокопытных через реку кишащую крокодилами. Об этом сообщает Daily Mail.

Антилопы переправляются через реку Мара в Кении. Они проделывают такой путь каждый год. Дорога занимает у животных около двух месяцев.

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