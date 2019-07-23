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Просто зачеркнули снежинку: "Укрзалізниця" оскандалилась с охлаждением поездов

2.7т Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" с "креативом" подошла к информированию пассажиров о том, что в фирменных поездах летом не работают кондиционеры.

Вместо того, чтобы отремонтировать технику в вагонах, на билетах просто перечеркивается значок, обозначающий ее наличие, передает "Общественный контроль Укрзалізниці" в Facebook.

"Мы вас предупредили, поэтому ремонтировать кондиционеры не будем. Сейчас ОАО "Укрзалізниця" очень креативно решила проблему температурного режима в летний период. Отметка в билете "без кондиционирования" сейчас используется не только для вагонов, которые конструктивно не оборудованы системой кондиционирования воздуха, но и для того, чтобы по законному поводу просто не ремонтировать систему кондиционирования в вагонах, где она есть", – сказано в сообщении.

Поезд "Укрзалізниці"

Поезд "Укрзалізниці"

Фото: "Громадський контроль Укрзалізниці" / Facebook

Уточняется, что рекордсменом такого "честного информирования пассажиров и узаконивания халатности" являются поезда Харьковского формирования, при покупке билета на которые можно увидеть перечеркнутую снежинку.

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"По факту – большинство вагонов завода "Аммендорф" оборудованы обычными простыми кондиционерами, которые не нуждаются в редких запчастях", – уточнили в сети.

Уточняется, что подобный случай произошел с фирменным поездом, который курсирует по направлению Харьков-Мариуполь. "По прибытии в Лозовую все работники этого поезда выбегают к подвагонному компрессору кондиционера (которым все-таки оборудован вагон) и пытаются что-то сделать, но, судя по всему, просто констатируют факт утечки хладагента. Как потом выяснилось, кондиционер заправили в депо перед самым отправлением в рейс, но сразу после включения он вытек", – добавили в сообществе.

Просто зачеркнули снежинку: "Укрзалізниця" оскандалилась с охлаждением поездов
Просто зачеркнули снежинку: "Укрзалізниця" оскандалилась с охлаждением поездов

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в поезде "Укрзалізниці" во время движения выпало окно и травмировало ребенка.

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Место
Украина
Теги
Укрзалізниця туризм путешествия путешествия по Украине
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Белый господин
Белый господин
В России запустили двухэтажные поезда. Новые, современные, российского производства. Всё работает, даже душ есть. Как удивительна эта статья для меня.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Как всегда-ребятушки-обосратушки.слава украинским поездам!
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