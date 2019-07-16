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Популярный курорт всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео разрушений

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Мощное землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов индонезийский остров Бали, в результате чего пострадали семь человек.

По данным агентства Синьхуа, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Согласно последней информации, пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана", – сообщил руководитель Управления по борьбе со стихийным бедствием Мэйд Рентин.

Последствия землетрясения на Бали

Последствия землетрясения на Бали

xinhuanet

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По его словам, 44 здания, среди которых отель, школы и магазины, были разрушены. Из-за землетрясения у туристов началась паника.

"Туристы выбежали из отелей на улицу во время подземных толчков", – сказано в сообщении. Тем не менее, власти не проводили эвакуацию, а работа международного аэропорта на Бали не прекращалась.

Землетрясение на Бали - разрушены здания

Землетрясение на Бали - разрушены здания

xinhuanet

Уточняется также, что последствия стихийного бедствия зафиксированы в соседней провинции Восточная Ява, где было повреждено 13 зданий.

Эпицентр находился на глубине 68 км. Угрозы цунами не было, но подземные толчки ощущались даже на близлежащем острове Ломбок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Молуккском море вблизи города Тернате (Индонезия) было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,1.

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Место
Индонезия
Теги
туризм путешествия
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Сало Уронили
Сало Уронили
так шкиряка с любовнецей послать.а зорян детали на литак подвезет
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