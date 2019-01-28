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Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото

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Француз Киприен Версо, который работает на наиболее отдаленной станции в мире — "Конкордия", показал, как выглядит пикник в Антарктике. 9 месяцев в году к станции невозможно добраться. Температура воздуха тут достигает -80°C.

Из-за низкой температуры еда мгновенно замерзает. Яркие снимки опубликовало издание Bored Panda.

Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото
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Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото
Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото
Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото
Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото
Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото
Полярник показал, как выглядит пикник в Антарктике: невероятные фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали фотографии уникального Музея человеческого тела в Нидерландах, который предлагает своим посетителям прогуляться внутри человека.

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