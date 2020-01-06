Отдохнуть, как президент Зеленский: топ-3 курорта Омана

Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отправился в 5-звездочный отель на берегу Омана.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о самых популярных курортах этой страны.

Оман

Оман — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.

Низва

Город Низва является одним из самых популярных курортов страны. Он расположен в 174 км от Маската и ране был столицей Омана, его главным экономическим и торговым центром. Сейчас это огромный город-оазис из пальм, раскинувшийся на 8 км. Низва знаменита своей старинной крепостью-фортом.

Низва

Из Маската в Низву ежедневно отправляется два туристических автобуса. Время в пути — около 2 часов.

Низва

Салала

Салала — второй по величине город Омана. Он считается столицей южного региона страны. Здесь у туристов есть возможность изучить быт местных жителей, побывать на археологических раскопках южного района страны, кокосовых и банановых плантациях.

В Салалу удобнее всего прибыть внутренним рейсом. Другой вариант — 12-часовое путешествие из столицы на туристическом автобусе.

Сухар

Сухар — историческая родина Синдбада-Морехода. Город расположен в 230 км от столицы. Когда-то он, также как и Низва, был столицей страны. Это место привлекает туристов своей крепостью, рынками с рукоделием и приятным климатом. Ежедневно из Маската в Сухар отправляются 4 туристических автобуса. Время в пути — около 2,5 часов.

Сухар

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