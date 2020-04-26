Оплатят половину стоимости: Сицилия подготовила уникальное предложение для туристов

Власти итальянского острова Сицилия оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, частично проживание и посещение музеев после окончания карантина.
Таким образом там хотят помочь туристической сфере региона, пишет "Daily Mail". На эту программу рассчитан бюджет в 50 миллионов евро.
Путешественникам планируют оплачивать каждую третью ночь в гостинице, все билеты в музеи и на места археологических раскопок. Такие ваучеры будут доступны на туристическом сайте острова.
Сицилия
tutu.ru
Как писал OBOZREVATEL ранее, Испания отказалась принимать туристов в 2020 году.
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